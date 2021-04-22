Москва, , 20:32 — REGNUM Предложения Киева о переносе площадки переговоров по урегулированию в Донбассе из Минска в Польшу являются попыткой уклониться от реального решения проблемы этого вооруженного конфликта, заявил 22 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

По его мнению, это не что иное, как поиск причин не работать над решением проблемы.

«Белоруссия просто предоставила нам площадку, и вообще никак не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. А если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти», — сказал Владимир Путин.

«Похоже, что это — поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их окончательно», — добавил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил с предложением переноса площадки переговоров по Донбассу из Минска на территорию Польши.

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