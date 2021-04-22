Киев, 22 апреля 2021, 20:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обязательно ответит на заявление российского лидера Владимира Путина относительно готовности обсудить двусторонние отношения на встрече в Москве.
Об этом вечером 22 апреля в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«Реакция Зеленского обязательно будет», — сказала Мендель, не сообщив никаких других подробностей.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент РоссииВладимир Путин заявил, что в Москве готовы принять президента УкраиныВладимира Зеленскогодля обсуждения двусторонних отношений в любое время, но по вопросу Донбасса ему лучше общаться с Донецком и Луганском напрямую.