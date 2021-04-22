Екатеринбург, , 20:37 — REGNUM В Екатеринбурге отметили 151 год со дня рождения Владимира Ильича Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Ленину в Екатеринбурге © ИА Красная Весна

С утра до вечера 22 апреля 2021 года горожане оставляли цветы у памятника советскому вождю в центре Екатеринбурга, на площади 1905 года. Жители приходили как поодиночке, так и небольшими группками. Память Ильича почтили горожане разных возрастов: от школьного до пенсионного.

Ближе к вечеру торжественные мероприятия провели левые организации: КПРФ и «Суть времени».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году памятник Ленину атаковали вандалы. Они выкинули цветы, которые горожане положили у подножия монумента. Поступок хулиганов осудили, в том числе, представители РПЦ. Позже виновника скандала вызвали на поединок по правилам бокса, но активист отказался от разговора по-мужски.

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