Челябинск, , 20:23 — REGNUM В Челябинской области выпускные для воспитанников детских садов и учащихся школ пройдут с ограничениями. Об этом заявила журналистам замминистра образования региона Елена Коузова.

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Чиновница отметила, что на них не пустят родственников детей. При этом в детсадах желающие смогут наблюдать за процессом из стеклянных комнат. Что касается школьников, то после официальной части вручения аттестатов у низ будет возможность отпраздновать выпускной на свежем воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действуют ограничения, вызванные пандемией коронавируса.