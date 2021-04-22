Архангельск, , 20:21 — REGNUM В Архангельской области признали завышенным норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как сообщил в соцсетях юрист Денис Большаков, решением Архангельского областного суда от 20 апреля 2021 года, временный норматив накопления ТКО в размере 2,38 куб.м. на 1 человека в год, признан незаконным и завышенным. Нормативно-правовой акт, установивший этот норматив, признан недействующим с даты вступления решения суда в законную силу.

«Ещё один пример того, что правительство Архангельской области в лице Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, не знает, что такое здравый смысл, закрывает глаза на очевидные вещи, плюёт на интересы жителей Архангельской области, а в своей деятельности руководствуется только интересами «пришлого мусорного бизнеса»!», — высказался на своей странице юрист.

В надзорных органах решение суда пока не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Архангельский областной суд признал незаконным действующий в регионе норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов в городах с населением более 12 тысяч человек.