Москва, , 20:21 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в марте 2021 года выросли в среднем на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 5,2%. Об этом сообщает 22 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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При этом цены на бензин от производителей в марте выросли на 8,2%, а в годовом выражении — на 18,6%.

За I квартал 2021 года потребительские цены на бензин выросли на 3%, тогда как производители подняли цены на 22,1%.

Согласно данным Росстата, в марте рост потребительских цен на бензин на 1,2% и более в течение месяца наблюдался в 33 субъектах Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Республике Алтай — на 5, 4%.

В Москве бензин за месяц подорожал в среднем на 1,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,9%.