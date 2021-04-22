Барселона, Испания, 22 апреля 2021, 20:21 — REGNUM 23-летний российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации Теннисистов-Профессионалов (ATP), который проходит в Барселоне. Об этом 22 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.
22 апреля Андрей Рублев одержал победу над спортсменом из Испании Альбертом Рамосом, которого обыграл со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Янник Синнер — Роберто Баутиста-Агут.
Финал турнира ATP в Барселоне состоится 25 апреля. Призовой фонд составляет порядка 1,5 миллиона евро.