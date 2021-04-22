Киев, , 20:21 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины начало расследование по факту масштабного пожара на территории воинской части в городе Рубежное (бывшая Луганская область, контролируемая Киевом территория), сообщила пресс-служба ведомства вечером 22 апреля.

Ведомство уточняет, что начато досудебное расследование по статье небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода. Проводятся первоочередные следственные действия, и в результате пожара пострадали как минимум трое военнослужащих.

Следователи отмечают, что по предварительным данным, на территории воинской части произошло возгорание бензовозов.

«В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, они получают медицинскую помощь в городской больнице», — отмечается в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в военной части Рубежного начался днем, местные власти попросили горожан «сохранять спокойствие», отметив, что ситуация в целом под контролем. Изначально сообщалось, что в результате пожара пострадал один военнослужащий.