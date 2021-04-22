Лос-Анджелес, США, , 20:20 — REGNUM По мнению аналитиков, фильм ужасов «Тихое место 2» сможет собрать в первые выходные проката в США примерно столько же, сколько собрала оригинальная картина. Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant.

Эксперты отметили, что сумма кассовых сборов сиквела может составить от $30 млн до $50 млн. Они обратили внимание, что за обозначенный период в США «Тихое место» собрало $50,2 млн.

Напомним, мировая премьера фильма «Тихое место 2» режиссёра Джона Красински состоится 3 июня 2021 года. Главные роли в нём исполнят Эмили Блант,Киллиан Мёрфи,Милли Симмондс,Ноа Джуп иДжимон Хонсу.

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