Москва, , 20:20 — REGNUM В рамках регулярного пересмотра MSCI ESG Research подтвердило рейтинг ФосАгро в области устойчивого развития на уровне BBB (по шкале ААА-ССС, где ААА — это «лидер»).

Рейтинг соответствует одному из наиболее высоких уровней, присвоенных агентством крупнейшим российским компаниям.

«Мы рады, что авторитетное агентство MSCI ESG в очередной раз высоко оценило результат нашей работы в области устойчивого развития. — прокомментировал генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Устойчивое развитие значительно интегрировано в стратегию ФосАгро: мы уделяем большое внимание решению социальных и экологических задач, стоящих перед нами и обществом в целом. В прошедшем году мы значительно продвинулись на пути к глобальным ESG-целям: Совет директоров ФосАгро одобрил климатическую и водную стратегии и принял за основу план низкоуглеродного перехода, включающий меры по сокращению собственных выбросов и выбросов в цепочке создания ценности, а также по повышению энергоэффективности производственных и инфраструктурных объектов Компании. Эти и другие наши решения доказывают, что подход Компании к вопросам устойчивого развития является целенаправленным и системным и, как следствие, эффективным».

В 2020 году Компания подтвердила свой статус лидера Глобального Договора. Ранее агентство Sustainalytics улучшило ESG-рейтинг ФосАгро с 43,5 до 26,9, что соответствует одной из самых высоких оценок уровня управления ESG рисками на российском рынке. CDP, авторитетная исследовательская компания по показателям климатической ответственности, повысила рейтинг ФосАгро с «C» до «В-». В рейтинге Institutional Investor, одного из ведущих мировых финансовых изданий, ФосАгро заняло первое место в шести номинациях, в том числе «Метрики экологической, социальной и управленческой ответственности».

MSCI ESG Research присваивает рейтинг MSCI ESG глобальным публичным и ряду частных компаний, оценивая их риски в области экологии, социальной ответственности и управления (ESG), а также возможность управления этими рисками по сравнению с конкурентами.

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