Москва, , 20:19 — REGNUM Певец Сергей Лазарев продемонстрировал подписчикам обнажённый торс. Он опубликовал фото в своём Instagram-аккаунте 22 апреля.

https://www.instagram.com/p/CN-RloRHqpC/

Пост Лазарев в шутку подписал: «Сделал новое фото на паспорт». Подписчики артиста оценили его физическую форму и тоже решили пошутить в комментариях.

«Думаю, таможня вас не пропустит, слишком горячий», — считает пользователь lorakllazarev.

«Ой. Спасите, помогите. Шикарный», — прокомментировала yana_litvinenko_1987.

«С таким фото в паспорте никуда не выпустят. Самим нужен», — пишет anna.a.spb.

Ранее Сергей Лазарев и Влад Топалов выступили на сцене шоу «Ну-ка, все вместе». Тогда артисты заявили о воссоединении их дуэта Smash, который существовал с 2000 по 2006 годы.

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