Ростов-на-Дону, , 20:13 — REGNUM В Ростовской области сотрудник МЧС попал под следствие за взятку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 апреля.

Как полагают следователи, бывший старший государственный инспектор по маломерным судам — руководитель Сальского инспекторского участка ГУ МЧС России по Ростовской области на рабочем месте получил от мужчины 30 тыс. рублей за успешную сдачу квалификационного экзамена на право управления маломерными судами. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого в коррупционном преступлении.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.