Донецк, , 20:13 — REGNUM Раненый украинскими боевиками житель Петровского района Донецка находится в стабильном состоянии, сообщает 22 апреля Донецкое агентство новостей.

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По данным представителя Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, раненый мирный житель получил осколочное ранение мягких тканей головы.

«Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, состояние стабильное, угроз жизни нет», — уточнили в СЦКК.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранение мужчина 1961 года рождения получил при обстреле со стороны ВСУ района посёлка шахты «Трудовская» в Петровском районе сегодня, 22 апреля.

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