Токио, , 20:10 — REGNUM Глобальный релиз массовой многопользовательской ролевой игры Phantasy Star Online 2: New Genesis на ПК состоится в июне 2021 года. Об этом SEGA сообщила 22 апреля во время онлайн-трансляции на YouTube.

Разработчики напомнили, что бета-тестирование игры пройдёт с 14 по 16 мая 2021-го, принять в нём участие смогут все, кто зарегистрируется в службе Xbox Insider Hub. Тестовый редактор персонажа SEGA планирует выпустить в конце мая.

Напомним, в Phantasy Star Online 2: New Genesis события будут происходить через тысячу лет после тех, что имели место в Phantasy Star Online 2. В июле 2020 года SEGA сообщила, что игра будет выполнена на новом «движке».

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