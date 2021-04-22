Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM Два человека, находившихся в легковом автомобиле ВАЗ, погибли в результате дорожной аварии с участием этой машины и двух грузовиков на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Полиция начала доследственную проверку по факту трагедии.

Как сообщили в ГУ МВД России по санкт-Петербургу и Ленобласти, в 18:37 на КАД на территории Красногвардейского района произошло столкновение трёх транспортных средств, после чего началось возгорание автомобилей.

«От полученных травм на месте скончались два человека: водитель и пассажир ВАЗа. К настоящему времени возгорание локализовано. Движение на участке происшествия временно приостановлено, объезд через город», — говорится в сообщении Главка МВД. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло на 39-м километре внутреннего кольца КАД, после чего движение по внутреннему кольцу в районе места происшествия было полностью перекрыто. «С 19:30 движение на 39 км внутреннего кольца КАД открыто по четвертой полосе», — уточнили в дорожной службе.

Наконец, в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу назвали точное место ДТП: внутреннее кольцо КАД, 800 метров после съезда на Шафировский проспект. «В 19:13 горение ликвидировано. К ликвидации происшествия привлекалось от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.