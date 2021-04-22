Екатеринбург, , 20:13 — REGNUM Уличного художника Тимофея Радю приговорили к 39 часам обязательных работ за участие в незаконных протестах. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Суд признал художника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга).

Было установлено, что Радя участвовал в несанкционированной акции протеста 23 января 2021 года в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил депутата гордумы Константина Киселёва к обязательным работам за участие в незаконных протестах.

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