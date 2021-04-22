Санкт-Петербург, , 20:06 — REGNUM Усилиями более чем 80 пожарных и 19 единиц техники удалось локализовать пожар повышенной сложности в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, о пожаре на Кожевенной линии, д. 39, — прямо напротив популярного общественного пространства «Севкабель-порт» — стало известно в 18:20 мск. В здании цеха огонь бушевал на кровле и в надстроенных помещениях на общей площади 120 кв. метров. Номер сложности пожара поднимался до 1БИС.

«В 19:38 пожар локализован, ранг снижен до первого номера», — сообщили в ГУ МЧС.

О пострадавших не сообщается.

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