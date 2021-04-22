Вашингтон, , 20:00 — REGNUM PlayStation выступит в качестве издателя новой онлайн-игры, разработкой которой занимается студия Firewalk. Об этом 22 апреля компания сообщила в своём блоге.

Отмечается, что эта AAA-игра (игра топ-уровня) будет создаваться людьми, которые ранее участвовали в реализации проектов Destiny, Guitar Hero, BioShock Infinite и Apex Legends. Глава Firewalk Тони Хсу сообщил, что студия была создана ещё в 2018 году. Первый проект компании станет эксклюзивом платформы PlayStation.

https://twitter.com/PlayStation/status/1385232670968397824

Напомним, ранее студия Bungie, занимающаяся разработкой Destiny 2, дала понять, что работает над новой киберспортивной игрой. Она разместила в сети объявления о вакансии геймдизайнера для этого проекта.

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