Москва, , 19:56 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного ветра. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение действует на период с 09:00 до 21:00 пятницы, 23 апреля. Согласно прогнозу синоптиков, в это время в столичном регионе ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду.