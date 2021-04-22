Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Певица и TikTok-блогер Миа Родригес подписала контракт с американским лейблом Atlantic Records. Об этом 22 апреля сообщает Billboard.

По данным издания, песни Родригес будут выходить на лейбле Atlantic Records для всего мира, а для родины певицы — Австралии — на лейбле City Pop Records.

ИА REGNUM напоминает, что Миа Родригес начала карьеру певицы в 2019 году. Её клип на песню Psycho посмотрели более 10 млн человек.

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