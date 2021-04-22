Санкт-Петербург, , 19:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге вручили награды победителям конкурса Министерства энергетики РФ на самую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году. Событие прошло в рамках Российского международного энергетического форума.

Одним из лидеров любого рейтинга или конкурса в сфере устойчивого развития в России традиционно становится СУЭК Андрея Мельниченко. Эта крупнейшая в стране и одна из ведущих в мире угольно-энергетических компаний на этот раз была награждена за победу в номинации, связанной с развитием культуры здорового образа жизни, а также за содействие развитию практик благотворительной деятельности. Помимо этого, СУЭК отмечена специальным знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом за активную социальную политику.

СУЭК ежегодно воплощает в жизнь порядка 200 социально значимых проектов в 14 регионах, где работают предприятия компании. Заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев, курирующий в компании в том числе вопросы социального развития, объясняет, что для СУЭК устойчивое развитие ­ — «это целый комплекс направлений работы, основная цель которого постоянное повышение качества жизни сотрудников, членов их семей, жителей территорий, где расположены предприятия СУЭК. Начиная от здоровья и спорта до культуры и социального предпринимательства».

Как справедливо отмечает Сергей Григорьев, для компании это — инвестиции в будущее, в стабильные перспективы работы и развития на годы вперед». Поэтому СУЭК профессионально и ответственно подходит к вопросам развития социальной сферы, что и приносит плоды в виде постоянного роста качества жизнь жителей шахтерских территорий, и заслуженных наград.