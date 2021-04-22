Санкт-Петербург, , 19:37 — REGNUM Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матчей группового этапа Чемпионата Европы 2020 из Дублина (Ирландия) в Санкт-Петербург (Россия). Ожидается, что официально об этом будет объявлено 23 апреля после заседания исполнительного комитета.

Чемпионат Европы 2020 пройдет в двенадцати странах с 11 июня по 11 июля. Финал состоится Великобритании на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Лучшим бомбардиром отборочного этапа Чемпионата Европы 2020 стал таранный нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн, забивший двенадцать мячей в восьми матчах.