Варшава, , 19:35 — REGNUM В 2020 году ролевая экшен-игра Cyberpunk 2077 разошлась в мире тиражом 13,7 млн копий. Об этом компания CD Projekt RED объявила 22 апреля на своей twitter-странице.

Разработчики отметили, что общее количество проданных копий они вывели на основе информации, полученной от дистрибьютеров. Стоит отметить, что в комментариях к публикации начались дебаты между геймерами, которые стали критиковать CD Projekt RED за то, что она продавала людям «сломанную игру», и теми, кому Cyberpunk 2077 по-настоящему понравился.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED_IR/status/1385255466465435648

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Sony удалила игру из магазина PlayStation Store 18 декабря 2020 года из-за того, что владельцы PlayStation 4 стали массово жаловаться на множество ошибок и недоработок.

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