Москва, , 19:34 — REGNUM Совет Евразийской экономической комиссии решил предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комиссии.

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Выяснилось, что от ввозной таможенной пошлины освободят сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 22,4 тысяч тонн, в Казахстан — в объеме не более 134,4 тыс. тонн, в Киргизию — в объеме не более 40 тыс. тонн, а в Российскую Федерацию — в объеме не более 350 тыс. тонн.

Кроме того, коллегия решила вернуться в июле 2021 года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в РФ подорожают сладости.