Ростов-на-Дону, , 19:34 — REGNUM Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер останется под арестом ещё на месяц. Такое решение принял Ленинский районный суд.

Экс-чиновник, ставший фигурантом уголовного дела после благоустройства парка на улице Вересаева, останется под стражей до 24 мая, пишет «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката.

ИА REGNUM сообщало, что Майер попал под следствие в декабре 2020 года. В его отношении возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Бывший министр был задержан после выявленных нарушений при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону.

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