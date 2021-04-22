Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Второй испытательный полёт космического корабля Starliner, ранее запланированный на апрель, теперь перенесен на май текущего года. Об этом говорится на сайте Space.com со ссылкой на заявление Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компании Boeing.

Решение объясняется необходимостью проведения дополнительных проверок, а также плотным графиком посещения МКС космическими аппаратами.

Напомним, Boeing разрабатывает корабль Starliner в рамках контракта NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый испытательный полёт корабля Starliner в беспилотном режиме состоялся в декабре 2019 года. Планировалось, что корабль достигнет МКС, однако операция по стыковке со станцией была отменена из-за сбоя в работе программного обеспечения бортовых компьютеров.