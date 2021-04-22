Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 19:33 — REGNUM Обстрелу из миномётов калибра 120 мм со стороны ВСУ подвергся район посёлка городского типа Старомихайловка на западной окраине Донецка, сообщает 22 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что украинские боевики атаковали район Старомихайловки в 13:40 мск со стороны Красногоровки. По посёлку было выпущено пять мин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 апреля украинские боевики пять раз обстреляли территорию ДНР. Ранее днём 22 апреля они обстреляли район посёлка шахты «Трудовская», ранив мирного жителя.

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