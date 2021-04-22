Москва, , 19:32 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 12 по 19 апреля впервые за долгое время выросла всего лишь на одну копейку и достигла 47,62 рубля. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Дизельное топливо за этот же период подешевело в среднем на две копейки — до 49,51 рубля за литр.

По состоянию на 19 апреля средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 44,95 рубля, марки Аи-95 — 48,54 рубля, марки Аи-98 — 55,20 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 18 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Якутске — на 0,8% и Петропавловске-Камчатском — на 0,5%.

Снижение цен отмечено в шести региональных центрах. Наиболее заметно бензин подешевел во Владимире — на 0,5% и Тамбове — на 0,4%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — снизились на 0,2%.