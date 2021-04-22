Мадрид, , 19:29 — REGNUM 22 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» пройдет матч 31 тура испанской Примеры 2020/21 между мадридским «Атлетико» и «Уэской». Игра начнется в 20:00 по московскому времени и будет транслироваться на канале «МАТЧ! Футбол 1».

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лоди, Савич, Триппьер, Коке, Сауль, Эррера, Корреа, Льоренте, Карраско.

«Уэска»: Исо, Инсуа, Пулидо, Сиовас, Думбия, Москера, Гомес, Рико, Эскриче, Мир, Окадзаки.

На данный момент «Атлетико» с 70 очками идет на второй позиции в таблице Примеры. «Уэска» с 27 очками располагается на 18 строчке в зоне вылета.

В последнем матча «Атлетико» разгромило «Эйбар» со счетом 5:0. Голами отметились Анхель Корреа (42', 44'), Маркос Льоренте (53', 68') и Янник Феррейра Карраско (49').