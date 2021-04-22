Москва, , 19:29 — REGNUM Разрушение Советского Союза и нынешняя ситуация на Украине — это яркие примеры проигранных сражений «ментальной войны», сообщил 22 апреля советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью еженедельнику «Звезда».

Если сопоставить затраты противника и полученный им результат — то становится ясно, что технология ментальной войны более чем эффективна.

«Украина — это территория, на которой Русский мир проиграл одно из стратегических сражений ментальной войны, которая, кстати, если сопоставить затраты и полученный результат, оказалась весьма эффективной», — подчеркнул Андрей Ильницкий.

«Напомню, одну такую войну мы не так давно проиграли, когда фактически без единого выстрела в короткие сроки был самораспущен и ликвидирован Советский Союз со всей могучей армией, многомиллионной партией КПСС. И проиграли прежде всего войну за умы, войну идеологий. Были девальвированы те социалистические ценности, на которых стоял Советский Союз», — добавил советник министра обороны России.

Он пояснил, что сейчас идеологические службы Запада активно и плодотворно работают как с детьми «элиты», так и с более широкими слоями нового поколения.

«Проиграв сражение, мы тем более обязаны выиграть войну — войну за мировоззрение!», — подчеркнул Андрей Ильницкий.

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