Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Американский мультфильм «Душа» получит продолжение. Об этом 22 апреля сообщает издание Digital Spy.

По данным издания, спин-офф ответит на вопросы, оставшиеся после просмотра «Души», и расскажет об истории персонажа 22. Продолжение выйдет в формате короткометражного фильма на стриминговом сервисе Disney Plus.

ИА REGNUM напоминает, что «Душа» стал самым кассовым мультфильмом в России за всю историю. Также фильм является номинантом премии «Оскар» в 2021 году.

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