Москва, , 19:25 — REGNUM «Работа ученого — это служение», — заявил на вручении премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) по естественным наукам 2020 года, академик Николай Макаров.

Сегодня Макарьевские премии вручаются второй раз в новейшей истории России. Они выдаются по трем гуманитарным номинациям.

академик Макаров «Мы прожили тяжелый год, стало ясно две истины — они оказались до этого момента несколько стерты. Во-первых, наука нужна. Без сильной науки не может быть страна, во-вторых, работа ученого — это служение. Награды получат те, кто оказался наиболее успешным в этом служении».

Церемония вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) по естественным наукам 2020 года прошла под сопредседательством учредителей Макариевского Фонда: Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и президента Российской академии наук академика РАН А.М. Сергеева.

Конкурс проводился на основе рейтинговой системы голосования. По его результатам были присуждены премии трех степеней: первая, вторая и третья, а также молодежная премия. Лауреаты получили дипломы, медали, денежные премии и многотомный труд митрополита Макария «История Русской Церкви».

представитель Церкви, митрополит Ташкентский и Дагестанский Викентий «Митрополит Макарий имел желание, чтобы эта премия служила единству церкви и науки. Слава Богу, эта идея осуществляется на деле. Находясь в зале Российской академии наук, мы благодарны вам за гостеприимство, а также на то, что можем осуществить эту важную миссию».

Выступивший затем академик Валентин Пармон, подчеркнул, что популярность премии растет. Число претендентов с прошлого года по всем номинациям удвоилось.

Первую премию получил коллектив Пермского университета за Кизиловский угодный бассейн, точнее, решение экологических проблем в регионе. Наград удостоились также представители Белорусии за разработки в области онкологии.

Лауреат первой Макариевской премии поприветствовала нынешних лауреатов, обратив внимание на то, что ее учредители думают не только о корнях, но и о будущем. Потому что будущее — это, то, как человек позиционирует себя. «Во вчерашнем послании президента, — подчеркнула она, — это было отмечено», и сообщила: «Знаменательно, что вручение премии совпало со Всемирным днем Матери-Земли. Стоит вспомнить о единении человека и всей планеты».

Макариевская премия — российская академическая премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), созданная в 1867 году по его завещанию с целью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий…». С 1918 по 1996 год премия не вручалась. Сегодня это главная премия в области российской истории и истории Русской православной церкви. Присуждается она раз в два года.