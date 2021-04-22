Прага, , 19:24 — REGNUM Чехия решила сократить численность сотрудников посольства Росии в Праге до семи дипломатов и 25 служащих. Об это 22 апреля сообщил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в эфире Чешского телевидения.

«Россия заявила, что выходит на паритет по количеству сотрудников в посольствах обеих стран. Конкретно в численности сотрудников посольств паритет выглядит таким образом: семь дипломатов и 25 административно-технических работников», — сказал глава МИД Чехии.

Кулганек уточнил, что столько же сотрудников будет работать в чешском дипломатическом представительстве в Москве. При этом вопрос о сроках достижения такого паритета ещё будет предметом переговоров сторон, добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы России в причастности к взрыву склада боеприпасов семилетней давности. В ответМосква объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В Праге сочли такую реакцию российской стороны «неадекватной» и 22 апреля объявили о сокращении численного состава посольства России в Праге до количества чешских дипломатов в Москве.

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