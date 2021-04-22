Бразилиа, , 20:23 — REGNUM Сотрудники специального подразделения полиции Polinter в Бразилии задержали одного из крупнейших в мире торговцев оружием Жоау Филипе Барбиери, который ранее бежал из тюрьмы, используя поддельные документы. Об этом 22 апреля сообщает BBC.

За масштабы контрабанды Барбиери известен в криминальных кругах, как «властелин оружия». Он был пойман 21 апреля в Рио, куда он решил вернуться, чтобы наладить поставки оружия. Какое-то время он скрывался в доме матери, но сейчас полиция поместила его в тюрьму в США.

Напомним, в ноябре 2020 года Барбиери и его напарник Виктор Роз сбежали из тюрьмы Бангу, подделав разрешение на освобождение. Преступление было раскрыто лишь через четыре месяца, также оказались задержаны причастные к махинации юристы.