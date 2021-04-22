22 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Мнения турецких экспертов, журналистов и простых обывателей социальных сетей о кризисе в российско-украинских отношениях.

Ариф Асалыоглу, , 20:28 — REGNUM В аккаунте газеты Artı Gerçek в Twitter журналист, колумнист Фехим Таштекин опубликовал краткое изречение, характеризующее поддержку Украины Западом и НАТО, следующего содержания:

Стрелка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Фехим Таштекин (@artıgercek) «Москва не оставит без ответа вмешательство Анкары во внутренние дела России».

В своем личном аккаунте в Twitter журналист, колумнист Фехим Таштекин по данному вопросу написал следующее:

@fehimtastekin «Зеленский призывает Путина приехать в Донбасс и поговорить. Вы знаете, что американские корабли не зашли в акваторию. В таком случае и ты приходи без армии…»

Комментарии в Twitter:

Синан Эрмиш (@sinermis) «Путин не успокоится, пока не получит Украину целиком. Он знает, что если отступит, то в следующем году они будут наступать еще активнее».

Linener (@beynelmilel) «Путин, ссылаясь на Минские соглашения, ответит: «Встречайся с лидерами ДНР и ЛНР, твои собеседники — твои граждане». Должен, по крайней мере».

Послание Президента Федеральному Собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Эксперт по России журналист Айдын Сезер, связывая выступление президента России Владимира Путина с этим вопросом, пишет по этому поводу следующее:

@AydinSezer06 «Владимир Путин, завершивший свое выступление гимном РФ, обращаясь к странам, враждебно настроенным по отношению к России, заявил: «Мы не хотим сжигать мосты, мы хотим иметь добрые отношения со всеми, однако те, кто воспринимает наши добрые намерения как слабость, должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким».

Комментарии:

Хюсейин Палаз (@HseyinPalaz11) «Верно говорит. Сделал два маневра — и на Черном море стало спокойно».

В сообщении на своем аккаунте в Twitter эксперт по России Айдын Селджен в качестве одной из реакций Москвы в отношении Анкары приводит в пример 70-километровые вереницы турецких грузовиков, которые долгое время стоят на таможенных КПП России.

@aydnselcen «Россия задерживает на границе, получая дополнительные сборы в Азербайджане».

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри, 12 апреля 2021 года, Каир МИД России

По словам обозревателя газеты Duvar, эксперта по внешней и энергетической политике России Мюхдана Саглама, последние события необходимо отслеживать по действиям министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

@muhdansaglam «В период с 22 марта по сегодняшний день Сергей Лавров успел посетить с визитом Китай, Южную Корею, Индию, Пакистан, Казахстан, Египет и Иран. В Турции активно обсуждают заявления Украины и России, и, если не брать во внимание визиты Лаврова, можно сделать ошибочные выводы. Чтобы правильно понять позицию России, нужно внимательно следить на Лавровым».

Другое сообщение Мюхдана Саглама в Twitter:

@muhdansaglam «Визит Лаврова в Каир — предупреждение Анкаре?»

Комментарий подписчика Pusimusi:

@Pupsimupsi3 «Интересно, египетская армия отправится в Сирию?»

В сообщении на своем аккаунте в Twitter обозреватель NTV Washington Хюсейин Гюнай относительно событий в Черном море написал следующее:

@huseyingunayDC «Байден предложил Путину встретиться лично, чтобы обсудить двусторонние и региональные отношения. Встреча пройдет не в США или России, будет выбрана другая страна».

Ответ Хасана Сыткы Озказанча:

@HS_Ozkazanc «Что он хочет обсудить с убийцей?»

Комментарий подписчика Эгемен:

@blinders343 «Хоть бы эта встреча прошла не в Турции. Вопросы, которые не имеют к нам никакого отношения, впоследствии коснутся и нас».

Министр обороны России прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидового учения войск ЮВО и ВДВ. 22 апреля 2021 года Минобороны России

Комментарий подписчика ХАСАН:

@giderim34 «Два месяца назад Путин, которого ты называешь убийцей, предлагал Байдену встретиться… Теперь Байден выступил с аналогичным предложением… Новая модель поведения в международных отношениях ;))»

Эксперт по российско-турецким отношениям Керим ХАС высказался по этому вопросу следующим образом:

@Kerim_HAS «Второе по счету предложение Путину о встрече за последнюю неделю. В своем выступлении на русском языке украинский лидер Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. На мой взгляд, Путин не примет предложение. Кроме того, Зеленский только что закрыл телеканал 3 TV, вещающий на русском языке».

Комментарий подписчика Явуза Догруйола: