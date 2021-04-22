Аннотация
Мнения турецких экспертов, журналистов и простых обывателей социальных сетей о кризисе в российско-украинских отношениях.
Ариф Асалыоглу,
22 апреля 2021, 20:28 — REGNUM В аккаунте газеты Artı Gerçek в Twitter журналист, колумнист Фехим Таштекин опубликовал краткое изречение, характеризующее поддержку Украины Западом и НАТО, следующего содержания:
Стрелка
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
«Москва не оставит без ответа вмешательство Анкары во внутренние дела России».
Фехим Таштекин (@artıgercek)
В своем личном аккаунте в Twitter журналист, колумнист Фехим Таштекин по данному вопросу написал следующее:
«Зеленский призывает Путина приехать в Донбасс и поговорить. Вы знаете, что американские корабли не зашли в акваторию. В таком случае и ты приходи без армии…»
@fehimtastekin
Комментарии в Twitter:
«Путин не успокоится, пока не получит Украину целиком. Он знает, что если отступит, то в следующем году они будут наступать еще активнее».
Синан Эрмиш (@sinermis)
«Путин, ссылаясь на Минские соглашения, ответит: «Встречайся с лидерами ДНР и ЛНР, твои собеседники — твои граждане». Должен, по крайней мере».
Linener (@beynelmilel)
Послание Президента Федеральному Собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Эксперт по России журналист Айдын Сезер, связывая выступление президента России Владимира Путина с этим вопросом, пишет по этому поводу следующее:
«Владимир Путин, завершивший свое выступление гимном РФ, обращаясь к странам, враждебно настроенным по отношению к России, заявил: «Мы не хотим сжигать мосты, мы хотим иметь добрые отношения со всеми, однако те, кто воспринимает наши добрые намерения как слабость, должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким».
@AydinSezer06
Комментарии:
«Верно говорит. Сделал два маневра — и на Черном море стало спокойно».
Хюсейин Палаз (@HseyinPalaz11)
В сообщении на своем аккаунте в Twitter эксперт по России Айдын Селджен в качестве одной из реакций Москвы в отношении Анкары приводит в пример 70-километровые вереницы турецких грузовиков, которые долгое время стоят на таможенных КПП России.
«Россия задерживает на границе, получая дополнительные сборы в Азербайджане».
@aydnselcen
Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри, 12 апреля 2021 года, Каир
МИД России
По словам обозревателя газеты Duvar, эксперта по внешней и энергетической политике России Мюхдана Саглама, последние события необходимо отслеживать по действиям министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«В период с 22 марта по сегодняшний день Сергей Лавров успел посетить с визитом Китай, Южную Корею, Индию, Пакистан, Казахстан, Египет и Иран. В Турции активно обсуждают заявления Украины и России, и, если не брать во внимание визиты Лаврова, можно сделать ошибочные выводы. Чтобы правильно понять позицию России, нужно внимательно следить на Лавровым».
@muhdansaglam
Другое сообщение Мюхдана Саглама в Twitter:
«Визит Лаврова в Каир — предупреждение Анкаре?»
@muhdansaglam
Комментарий подписчика Pusimusi:
«Интересно, египетская армия отправится в Сирию?»
@Pupsimupsi3
В сообщении на своем аккаунте в Twitter обозреватель NTV Washington Хюсейин Гюнай относительно событий в Черном море написал следующее:
«Байден предложил Путину встретиться лично, чтобы обсудить двусторонние и региональные отношения. Встреча пройдет не в США или России, будет выбрана другая страна».
@huseyingunayDC
Ответ Хасана Сыткы Озказанча:
«Что он хочет обсудить с убийцей?»
@HS_Ozkazanc
Комментарий подписчика Эгемен:
«Хоть бы эта встреча прошла не в Турции. Вопросы, которые не имеют к нам никакого отношения, впоследствии коснутся и нас».
@blinders343
Министр обороны России прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидового учения войск ЮВО и ВДВ. 22 апреля 2021 года
Минобороны России
Комментарий подписчика ХАСАН:
«Два месяца назад Путин, которого ты называешь убийцей, предлагал Байдену встретиться… Теперь Байден выступил с аналогичным предложением… Новая модель поведения в международных отношениях ;))»
@giderim34
Эксперт по российско-турецким отношениям Керим ХАС высказался по этому вопросу следующим образом:
«Второе по счету предложение Путину о встрече за последнюю неделю. В своем выступлении на русском языке украинский лидер Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. На мой взгляд, Путин не примет предложение. Кроме того, Зеленский только что закрыл телеканал 3 TV, вещающий на русском языке».
@Kerim_HAS
Комментарий подписчика Явуза Догруйола:
«Прагматизм США и России разделит Украину надвое».
@sydogruyol