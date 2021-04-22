Бишкек, , 19:17 — REGNUM Министерство здравоохранения и соцразвития Киргизии выделило около 22,8 млн сомов (20,5 млн рублей) на оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

В ведомстве отмечают, что денежную компенсацию взамен льгот в республике получают:

инвалиды, участники войны, блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей — по 7 000 сомов (6 300 рублей),

трудармейцы и труженики тыла с инвалидностью — по 2 000 сомов (1 800 рублей),

семьи воинов, погибших во время войны и труженики тыла, награжденные за доблестный труд — 1 000 сомов (900 рублей).

Также пожизненную стипендию в размере 10 000 сомов (9 000 рублей) киргизское государство выплачивает инвалидам и участникам войны, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей.

Кроме того, в Киргизии ежегодно выплачиваются единовременные денежные пособия в честь Дня Победы в размере 20 000 сомов (18 000 рублей) — инвалидам и участникам войны, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей, а также 15 000 (13 500 рублей) — труженикам тыла, трудармейцам и семьям погибших воинов.

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