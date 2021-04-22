Астрахань, , 19:16 — REGNUM В Астрахани Ленинский районный суд вынес приговор бывшему председателю Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Добрынину признали виновной по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима.

Летом 2020 года Добрынина была задержана при получении денег от супруги находящегося под стражей бизнесмена. За 2,5 млн рублей она предложила поспособствовать решению суда в пользу бизнесмена, хотя на самом деле таких полномочий не имела. Председателя суда уволили и заключили под стражу. По ходатайству Генпрокуратуры дело не стали рассматривать в Волгограде.