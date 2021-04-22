Москва, , 19:16 — REGNUM По всему западному периметру России созданы специальные центры для ведения «ментальной войны», сообщил 22 апреля советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью еженедельнику «Звезда».

Отдавая себе отчет в том, что открытая военная агрессия в отношении России имеет мало шансов на успех, США перенесли военные действия в «ментальное пространство», где противника побеждают не путем его физического уничтожения, а через постепенное «переформатирование» его сознания.

«Ментальная война — это война, направленная на изменение мировоззрения не только населения противника, но и в собственных странах, в странах союзников и партнёров. Эта война носит «поколенческий» масштаб. Её последствия сказываются не сразу, а через поколения — в этом и есть главная угроза!», — подчеркнул Андрей Ильницкий.

Одной из целей такой войны является отучение людей от критического мышления и стремления к познанию истины.

«Ментальная война направлена и реализуется с учётом фактически формирующегося мира постправды, когда людей «отучают» от критического мышления, от стремления к истине», — пояснил советник министра обороны России.

«Американцы утверждают, что уже к 2025 году наступит мир постправды, в котором правда уже никому не будет нужна. И в наше время уже активно ведётся манипулирование общественным сознанием и на уровне смысла, и на уровне эмоций, воздействие на умы и на подсознание. Это и есть ментальные войны», — рассказал Андрей Ильницкий.

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