Санкт-Петербург, , 19:15 — REGNUM Пожар по повышенному номеру сложности 1БИС тушат вечером 23 апреля в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

В 18:20 в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в здании по адресу Кожевенная линия, д.39. Это место рядом с общественным пространством «Севкабель-порт».

Из-за угрозы распространения огня в 18:54 пожару был присвоен ранг 1БИС.

С огнём борются пять единиц техники и 21 человек личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщили в пресс-службе ведомства.