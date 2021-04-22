Лос-Анджелес, США, , 19:12 — REGNUM Поклонники кинокомиксов Marvel арендовали в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) рекламный щит. Об этом 22 апреля сообщил портал Cinema Blend.

На этом щите они разместили просьбу вернуть к жизни Тони Старка, которого в кинокомиксах сыграл Роберт Дауни-младший. Они предложили всем фанатам 24 апреля 2021 года опубликовать в соцсетях посты с хештегом #BringBackTonyStarkToLife. Стоит отметить, что в какой-то момент публикация с фотографией щита по неизвестной причине была удалена из Twitter.

Напомним, в сентябре 2020 года Роберт Дауни-младший заявил, что в дальнейшем он не планирует сниматься в кинокомиксах Marvel. Актер пояснил, что после 11-летнего «марафона» в киновселенной Marvel он хочет больше времени проводить с семьёй.

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