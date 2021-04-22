22 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Авигдор Эскин, , 20:21 — REGNUM Министр энергии Израиля Юваль Штайниц получил сегодня приглашения от МИД Турции принять в июне участие в конференции по энергетическим проблемам в Анталии. Это после трех лет полного отсутствия официальных контактов на высоком уровне. Кризис в отношениях между Анкарой и Иерусалимом дошел до точки, когда израильская разведка оценила потенциальную угрозу со стороны Турции выше, чем опасения иранской злокозненности.

Маска Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Этот шаг со стороны Эрдогана навстречу Израилю надо рассматривать в контексте подписанного на днях военного соглашения между Грецией и Израилем на сумму 1,65 миллиарда долларов. Оно касается множества оборонных аспектов и особенно — усовершенствования ВВС Греции. Не секрет, что главным противником Афин является на сегодняшний день Турция. За последние пару лет уровень кипения и недовольства Анкары доходил до опасной точки, а потом шел вниз.

Греция привыкла уже к яростным выпадам Эрдогана и ничуть не страхопудится их. Он имитирует извержение вулкана, а затем предает свой мятежный дух успокоению. Сия тактика была, возможно, заимствована лидером Турции у одного из порицаемых диктаторов минувшего века. Тот любил делать пробный ход вперед и наблюдал за реакцией противника. Поскольку обычно дела его супостатные сходили ему с рук, он продолжал наступать, входя в раж, покуда не проиграл.

Союз Израиля с Грецией — плохая новость для Эрдогана, усугубленная сближением еврейского государства с арабским миром. А Турция за годы конфронтации с Израилем не только не укрепилась в регионе, но заметно ослабла.

Подписание крупнейшего на сегодняшний день оборонного соглашения между Израилем и Грецией. 16 апреля 2021 года, Афины © Hellenic Ministry of National Defense

Давайте попробуем дать оценку ее взаимоотношениям с основными державами, с коими ее интересы пересекаются. Даже толерантный к режиму в Анкаре Дональд Трамп был вынужден наградить сего партнера по НАТО санкциями. Пришедшие же к власти демократы не скрывают своей неприязни к нынешнему турецкому режиму, усиленно борющемуся за лидерство в попрании прав человека. Судя по последним сообщениям, в ближайшие дни президент Байден громогласно возложит на Турцию ответственность за геноцид армян 1915 года. Сама по себе кампания по признанию армянской трагедии тех времен вызывает недоумение, ибо нигде никогда никакие исторические события не утверждались парламентами или правительствами. Более того, сосредоточенность на теме геноцида как главном и почти единственном факторе армянского национального сознания нанесла неоценимый вред собственно Армении и стала одной из причин поражения. В то же время подобные декларации — несомненный удар по престижу нынешней Турции. Именно это ждет ее в ближайшие дни, когда американцы представляет ее страной геноцида.

Не лучше обстоят дела с Россией. В Москве не могли не обратить внимания на швыдкие словометания Эрдогана в поддержку Украины, которые носили характер попытки дразниться. Российская верхушка очень заинтересована в экономическом и военном сотрудничестве с Анкарой, но не ценой публичного унижения. Покамест отменили все рейсы в Турцию, объяснив это вспышкой коронавируса. Трудно понять, зачем турецкому лидеру было глумиться над Россией по важнейшему для нее политическому вопросу. Он и так супротивен Москве в Сирии, в Ливии, в армяно-азербайджанском конфликте. А тут еще и Крым как точка раздора. Не стоит «испытывать» президента Путина…

Рабочий визит Владимира Зеленского в Турецкую Республику President.gov.ua

Об инцидентах с Францией и арабским миром можно строчить книги. Эрдоган еще грозился наводнить Европу беженцами и год назад начал их выпихивать со своей территории в Евросоюз. Но операция его провалилась благодаря решительности Греции в первую очередь.

Неким малым облегчением для Эрдогана может быть победа Азербайджана, но и там его не жалуют, как хотел бы. Президент Алиев определенно не желает видеть у себя дома владычества «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Оказавшись в тупике, Эрдоган обращается и к саудитам, и к Израилю. В Иерусалиме многие хотели бы улучшения климата в отношениях с Турцией. Однако зигзаги Эрдогана рассматриваются как перманентный фактор. В Израиле с ужасом и оторопью отнеслись к чудовищному тюремному сроку, к которому была приговорена Синем Тезьяпар. Она была ответственна за российское, израильское и христианское направление в группе мусульманского проповедника Аднана Октара. Ее вклад в сближение Турции с Россией и также с Израилем бесценен. Когда в Израиле узнали, что Синем проговорили к 9800 годам тюрьмы, то люди не верили своим глазам и ушам. Она действительно установила контакты с ведущими религиозными деятелями Израиля. Это все фигурирует в ее деле как доказательство ее вины. (В прессе сообщали о сроке 1080 лет, затем писали — 7800 лет, но сейчас адвокаты подтвердили — 9800 лет тюрьмы.) Разве можно охарактеризовать это иначе, нежели безумие?

Синем Тезьяпар Evangelie.ru

Израиль может проявить некоторую «многовекторность» по отношению к Турции, но весьма ограниченную. Иерусалим не поступится союзом с Грецией и с ведущими арабскими странами ради довольства Эрдогана. Очень осторожный стратегический подход.