Москва, , 19:10 — REGNUM 22 апреля на «Стадионе имени Ф. Черенкова» в рамках 22 тура молодежного первенства Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу московский «Спартак» одержал минимальную победу над ЦСКА со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Среди «армейцев» забитым мячом отличился лишь Сергей Пряхин на 31 минуте встречи. В составе «красно-белых» отметились Константин Шильцов (52') и Аслан Муталиев (24').

Составы команд:

«Спартак»: Марков, Моргунов, Саумов, Шайхтдинов, Бакалюк, Левченков, Шильцов, Трапицын, Безчаснюк, Кутателадзе, Муталиев.

ЦСКА: Боков, Конюхов, Сухарев, Кочетков, Савинов, Крачковский, Пряхин, Дауров, Ермаков, Каптилович, Востриков.