Москва, , 20:13 — REGNUM Рэпер Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров) снял клип на песню «Водолей». Ролик был опубликован 22 апреля на YouTube-канале исполнителя.

В съёмках клипа приняла участие девушка Фёдора Инсарова — Александра Никонова. Видео снимали на руинах Ликии в Турции.

Ранее стало известно, что Feduk помирился с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). У Инсарова и Узенюка произошёл конфликт из-за прав на композицию «Розовое вино».

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