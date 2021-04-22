Москва, , 19:02 — REGNUM Независимо от того, кто в тот или иной момент возглавляет администрацию Белого дома, политика США в отношении России останется неизменно враждебной, сообщил 22 апреля советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью еженедельнику «Звезда».

По большому счету, отметил он, можно говорить о том, что внешняя политика США является «одной из форм политического бандитизма, основанного на глобальной сегрегации».

«По убеждению американцев, в мире существуют благородные васпы (WASP), это они сами, и все остальные, причём американцы лучше знают, что кому надо. Чего далёко ходить, если госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что мир, видите ли, «нуждается в руководящей роли Америки». Паранойя, конечно, но удивляться нечему: исключительность просто въелась в американскую ментальность. Они действительно так думают», — пояснил Андрей Ильницкий.

«Не надо питать иллюзий: кто бы ни находился в Белом доме, политика по отношению к нам останется неизменной, и суть её лучше всего определяет фраза, которая принадлежит руководителю внешней разведки КГБ СССР Леониду Шебаршину: «Западу от нас нужно только одно — чтобы нас не было», — подчеркнул советник министра обороны России.

Читайте ранее в этом сюжете: Выход из кризиса через войну традиционен для США — Минобороны