Москва, , 18:59 — REGNUM В Москве готовы к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам двусторонних отношений, однако обсуждать проблемы Донбасса Киеву следует с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил 22 апреля президент России Владимир Путин.

«Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече?» — сказал президент России, комментируя предложение украинского коллеги о проведении переговоров.

«Если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — подчеркнул он.

При этом для обсуждения вопросов двусторонних отношений Зеленского готовы принять в Москве «в любое удобное для него время», заявил Путин.

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