Лос-Анджелес, США, , 19:00 — REGNUM В сеть выложили «шпионские» фотографии со съёмочной площадки будущего сериала Disney Plus про капитала Кассиана Андора из вселенной «Звёздных войн». Фотографии были опубликованы 22 апреля на портале We Got This Covered.

Автор статьи обратил внимание, что в объектив в т.ч. попал штурмовой истребитель — бомбардировщик Koensayr BTL Y-wing. Стоит отметить, что пока корабль находится в «разобранном» состоянии. Фанаты также заметили странность в его конструкции — особый тип крыла, которое появилось только в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Напомним, действие в сериале про Кассиана Андора будет происходить за пять лет до событий, показанных в картине 1977 года «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Главную роль в шоу исполнит Диего Луна, который сыграл Андора в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

