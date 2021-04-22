Городецкий район, Нижегородская область, , 18:53 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории базы отдыха в Городецком районе Нижегородской области лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Подпольный цех по изготовлению мефедрона организовал 30-летний безработный житель Нижнего Новгорода. Его полицейские поймали с поличным, когда он на своем автомобиле ехал продавать наркотики.

При обыске в доме, арендованном подозреваемым, правоохранители изъяли около 600 граммов мефедрона и несколько 20-литровых канистр с химическими компонентами для производства синтетических наркотиков.

Против задержанного владельца нарколаборатории возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.