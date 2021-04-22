Москва, , 18:53 — REGNUM В Москве готовы принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений в любое время. Об этом заявил 22 апреля президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения.

«Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую, это касается отношения к Русской православной церкви и попыток её разрушения, это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, — сказал Путин. — Очень много шагов было направлен на разрушение наших отношений, о чём мы безусловно можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать».

«Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заключил президент России.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путин встретиться для переговоров на территории Донбасса.