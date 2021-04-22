Братислава, , 18:49 — REGNUM Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о высылке троих российских дипломатов «в соответствии с актуальной геополитической ситуацией».

Об этом он заявил 22 апреля на пресс-конференции.

«В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства России в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии», — сказал Хегер.

При этом премьер-министр Словакии отказался отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Чехии предъявили России абсурдное и голословное обвинение в причастности к взрыву склада боеприпасов, произошедшему семь лет назад. Виновниками взрыва официальная Прага провозгласила «Александра Петрова и Руслана Боширова», которых британские СМИ «назначили» виновными в «отравлении Скрипалей».

Затем Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва ответила выдворением 20 чешских дипломатов.

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