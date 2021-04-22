Северная Каролина, , 19:21 — REGNUM В Элизабет Сити, штат Северная Каролина, полицейский застрелил афроамериканца во время патрулирования окрестностей 21 апреля. Убитого звали Энрю Браун, сообщает 22 апреля Associated Press.

Власти не раскрывают подробностей инцидента и не разглашают имя полицейского. Известно, что он уже отстранен от работы и что началось внутреннее расследование.

В день гибели Брауна на улицах города собрались активисты, требуя правосудия и публикации видео с нагрудных камер сотрудников полиции, вовлеченных в инцидент. Мужчина был убит на следующий день после того, как 20 апреля присяжные огласили обвинительный вердикт бывшему полицейскому Дереку Шовину, который ранее застрелил афроамериканца Джорджа Флойда. Присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам обвинения, что, в свою очередь, обрадовало огромное количество американцев. Однако подобные происшествия в стране не прекратились и теперь каждый инцидент с полицией и афроамериканцами приковывает пристальное внимание публики, которая тут же выходит на митинги.